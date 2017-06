RWE wil volledig af van de kolen in de Eemshaven

RWE wil zijn energiecentrale in de Eemshaven in de nabije toekomst volledig laten draaien op biomassa in plaats van op steenkool. Daarmee zou de centrale honderd procent CO2-neutraal worden.

Volgens Taco Douma, verantwoordelijk voor het aansturen van de fabriek, kan er binnen vijf tot tien jaar worden omgeschakeld. 'Dat kan als er aan bepaalde randvoorwaarden wordt voldaan, zoals de wet- en regelgeving en de financiering.'Met ingang van 2019 gaat RWE al vijftien procent biomassa bijstoken in de centrale in de Eemshaven. Daarvoor heeft het ministerie van Economische Zaken een forse zogeheten SDE-subsidie verleend. Het aandeel biomassa moet in de jaren daarop stapsgewijs worden verhoogd.Er is veel kritiek op kolencentrales, omdat ze relatief veel CO2 uitstoten. 'We zien natuurlijk de maatschappelijke vraag, de Parijse klimaatakkoorden', zegt Douma. 'Los van het feit dat onze centrale ook wel eens in een negatiever daglicht wordt geplaatst, zien wij juist de grote mogelijkheden van deze centrale om een grote rol in de energietransitie te spelen. We kunnen betrouwbare en goedkope energie leveren, maar dan wel CO2 neutraal.'Met andere woorden: de centrale kan de komende tientallen jaren nog een belangrijke rol spelen als constante leverancier, terwijl andere duurzame energievormen verder worden ontwikkeld.Het is mogelijk om de centrale met geringe aanpassingen geschikt te maken voor biomassa. Douma: 'In Denemarken en Engeland zijn er al centrales die volledig zijn omgeschakeld.'In de centrale in de Eemshaven wordt op dit moment vier miljoen ton kolen per jaar verstookt. Om dezelfde hoeveelheid energie te kunnen leveren zou er zes miljoen ton biomassa nodig zijn. Volgens Douma is het geen probleem, omdat dat maar een kleine fractie is van wat er mondiaal beschikbaar is. Kamp: kolencentrales worden voorlopig niet gesloten (2016) RWE centrale Eemshaven krijgt subsidie voor bijstoken biomassa (2016)