'Pekela belast agrariërs met zinloze archeologische onderzoeksplicht'

(Foto: Marcel Lameijer)

Boeren in de gemeente Pekela vinden dat de gemeente te veel belastende en beperkende regels in het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied heeft opgenomen. Dat bleek donderdag tijdens een rechtszaak in Den Haag.

'Wat heeft het voor zin om agrariërs op te zadelen met kostbare en tijdrovende archeologische onderzoeksplicht als ze al weten dat er helemaal niets in de bodem te vinden is', zei een woordvoerder van LTO Nederland bij de Raad van State.



Zonde van de tijd en geld

De boeren vinden het zonde van de tijd en geld om overal, waar ze op het erf wat willen bouwen of op akkers waar ze al sinds jaar en dag diepploegen, te gaan graven naar mogelijke oudheidkundige voorwerpen.



'De gemeente weet ook wel dat in driekwart van het landbouwgebied in Pekela niets te vinden is. Als de gemeente dan zo nodig wil weten waar zich mogelijke waardevolle archeologische vindplaatsen bevinden dan moet Pekela zelf onderzoek doen. De gemeente had zelf proefboringen kunnen en moeten doen op plekken die ze in het bestemmingsplan een archeologische waarde heeft gegeven. Daar moet je de boeren niet mee belasten', aldus de raadsman van twee Pekeder agrariërs.



Overigens zette de Raad van State een paar flinke vraagtekens bij het nieuwe bestemmingsplan. De gemeente lijkt meer 'zinloze' regelingen in het plan te hebben opgenomen.



Waterlopen

Zo beschermt het plan de karakteristieke waterlopen, die van oudsher voorkwamen in de Veenkoloniën. Maar tijdens de zitting bleek dat op één kaart in het plan ook waterlopen worden beschermd die er al lang niet meer zijn. 'Wat heeft dat voor zin als de gemeente die verdwenen waterlopen wil beschermen, terwijl ze ook niet eist dat ze weer in oude staat worden hersteld', vroeg rechter en staatsraad Van den Broek.



Te strenge stanknormen

De gemeentewoordvoerders hadden er geen goed antwoord op. Verder vindt LTO dat de gemeente veel te strenge stanknormen in het bestemmingsplan heeft opgenomen. Volgens de LTO-woordvoerder gelden dezelfde stanknormen voor binnen de bebouwde kom als voor buiten de bebouwde kom.



'En dat is heel beperkend voor de veehouderijen in het buitengebied. Het is volstrekt onnodig want er zijn maar vijf veehouderijen in Pekela, vier melkveehouderijen en één pluimveehouderij.' Volgens de gemeentewoordvoerder wil de gemeente een verdere toename van stankoverlast voorkomen. LTO denkt dat bijvoorbeeld de enige pluimveehouderij zo niet meer kan uitbreiden.



Tegemoetkomen

Overigens leek de gemeente de agrariërs Feiken en Hilvering wel wat tegemoet te komen. Hilvering wil aan de Ceresweg een nieuwe grote aardappelloods bouwen en Feiken een nieuw mestbassin aan de Parellelweg. De gemeente zei bereid te zijn om concrete plannen in behandeling te nemen. De raadsman van de Pekelders zei dat ze al concrete plannen hadden ingediend. De Raad van State vond het vreemd dat de gemeente die plannen niet gelijk goed in het nieuwe bestemmingsplan heeft geregeld.



De Raad van State beslist binnen enkele weken over het plan al dan niet ongewijzigd door de ruimtelijke ordeningsbeugel past.

Door: RTV Noord