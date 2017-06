Column: Mijn moeder vaart door Blauwestad

De rondvaartboot beschrijft een grote cirkel over het Oldambtmeer. Mijn moeder draait geconcentreerd aan het stuurwiel. 'Gaat het goed zo?' De kapitein klopt zachtjes op haar schouder. 'Het gaat fantastisch, mevrouw. Recht zo die gaat!'

We zijn met de hele familie een dagje uit, bij wijze van verlaat cadeau voor mijn moeders 85ste verjaardag. Ze wilde de Blauwestad graag een keer zien en daarom hebben we een rondvaart geregeld. We hoopten dat het eind juni mooi weer zou zijn, maar helaas... het regent nogal hard.Halverwege de tocht vraagt de kapitein of iemand het stuurwiel even wil overnemen. Natuurlijk melden wij onmiddellijk onze moeder aan.'Denken jullie dat ik dat kan?''Maak je geen zorgen, mam, je kunt nergens tegen aan botsen, we zitten op een groot meer'.De kapitein biedt haar zijn kapiteinspet aan, maar die slaat ze beleefd af.'Nee dank u, dan gaat mijn haar zo raar zitten. Ik kan dit wel zonder pet'.Terwijl mijn moeder blootshoofds de boot vakkundig in het rond stuurt, vertelt de kapitein van alles over de geschiedenis van de Blauwestad. Over de landbouwgrond die hier vroeger lag, over de drieste plannen voor waterrecreatie en luxueus wonen aan het water, over koningin Beatrix die de kraan kwam openzetten. Dan neemt hij het stuurwiel weer over van mijn moeder en zet koers naar de schiereilandjes met prachtige huizen. Kinderen op een schommel aan de wal zwaaien naar ons. Mijn moeder, die ondertussen weer aan ons tafeltje zit, zwaait enthousiast terug.'Die arme kinderen', zegt ze, 'die moeten zwemmend naar school.' Ze denkt nog even verder na. 'Wat als je kleine kinderen hebt? Ik zou doodsangsten uitstaan met al dat water. Je moet ze de hele tijd vasthouden. Een auto hoor je aankomen, maar water is zo stil, daar stappen ze zo in.'Terug in de haven van Midwolda is ze blij dat het tochtje erop zit. We rijden naar Stadskanaal voor het volgende programmaonderdeel: een rit met de stoomtrein van de STAR. De drie kleinzoons rennen de hele trein door en leunen op elk balkon zo ver mogelijk over de gietijzeren hekjes in een poging bladeren te plukken van de boomtakken langs het tracé. De rest van de familie zit in een antieke coupé met harde houten bankjes. De regen slaat tegen de ramen.'Gezellig hoor, dat we met z'n allen op reis zijn', zegt mijn moeder. Ze opent haar handtas en deelt zuurtjes uit. Als iedereen met samengetrokken wangen zit te kauwen, vraagt ze waar we eigenlijk heen gaan.'Naar Veendam', zegt mijn zus.'Veendam? Wat gaan we daar doen?'Mijn zus legt uit dat we een kopje thee gaan drinken op het station en dan weer terugboemelen naar Stadskanaal. Mijn moeder is opeens even de draad kwijt. 'Hoe komen we dan weer thuis? Waar staan de auto's ook alweer'Aan het einde van de middag rijden we naar Eext voor een afsluitend etentje. Mijn moeder probeert in haar hoofd de afgelegde route na te gaan, maar komt er niet helemaal uit.'Het komt vast van dat rondjes varen', zegt mijn zus. 'Daar zou iedereen een beetje duizelig van worden.'