Vlooienplaag houdt kerkdeuren gesloten

Vlooien hebben een lekker plekje gevonden in de Gereformeerde kerk in Zuidhorn. De groep kleine insecten zit in het plafond. Dat komt door een steenmarter, die de vlooien daar heeft gebracht.

'Ik kan mijn hand door dit gat steken', zegt ongediertebestrijder Peter Matter wanneer hij op het dak staat. Hij laat zien dat de luizen inderdaad in het plafond van de kerk zitten. Hij stopt zijn hand in het gat en trekt hem een paar tellen later weer omhoog. 'Kijk, allemaal vlooien. Die druk ik eventjes dood.'Overal in de kerk staan schaaltjes en liggen witte velletjes papier. Op die manier kan Matter zien of er nog vlooien in de kerk aanwezig zijn. In de bakjes ligt water met een druppeltje olie. Zodra de vlooien in het bakje terecht komen, verdrinken ze.Kerkgangers keken raar op afgelopen zondag. De dienst werd niet in de kerk, maar in een bijgebouw gehouden. 'Soms betekent dit iets', zegt een kerkganger. 'Dan gaan wij op een andere locatie zitten, omdat dat iets te maken heeft met het verhaal dat verteld gaat worden. Maar nu was er dus een heel andere reden.''De insecten moeten nog even bestreden worden, maar wij hebben de plaag op dit moment onder controle', zegt Matter. Het is de bedoeling dat de kerkdienst komende zondag weer in de kerk gehouden wordt. 'Dat is maar goed ook. Afgelopen zondag zaten en stonden wij met een kleine tweehonderd mensen in een bijgebouw. Dat is niet echt praktisch.'