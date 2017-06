Burgemeester Bert Swart (61) overleden

Burgemeester Bert Swart van Zuidhorn is overleden. Hij is 61 jaar geworden. Swart was ongeneeslijk ziek.

Eind april werd Swart opgenomen in het ziekenhuis nadat hij thuis onwel was geworden. Enkele weken later werd bekend dat hij een agressieve hersentumor had.'Met groot verdriet en diepe verslagenheid laten we weten dat onze burgemeester Bert Swart vandaag is overleden. Hij heeft begin juni te horen gekregen dat hij ongeneeslijk ziek was. In korte tijd is zijn gezondheid achteruit gegaan. Bert is slechts 61 jaar geworden. We verliezen in hem een prachtig mens en een zeer geliefde en gewaardeerde burgemeester.''De grootste kracht van Bert Swart was zijn verbindende kwaliteit. Hij was betrokken en begaan met mensen, binnen de gemeente en ook ver daarbuiten. Dat maakte hem geliefd bij velen. Bert was met recht en in alle opzichten een verbindend bestuurder. Met deze kwaliteit heeft hij ook het hem zo dierbare Middag-Humsterland in zijn geheel weten toe te voegen aan de nieuwe gemeente Westerkwartier. Bert was er vooral voor de inwoners. Een prachtig mens met veel humor en een fijne burgemeester met oog en oor voor anderen. Hij was trots op de gemeente en haar inwoners. Hij vond het een feest burgemeester van de gemeente Zuidhorn te mogen zijn. Samen met zijn vrouw Paula verheugde hij zich op het burgemeesterschap van de gemeente Midden-Drenthe. Deze mooie kans is hem helaas niet gegund.'Op dinsdag 4 juli organiseert de gemeente samen met de familie van Swart een herdenkingsbijeenkomst. Die wordt gehouden aan de De Rank, Westergast 8 in Zuidhorn.Swart was sinds 2011 burgemeester van Zuidhorn en zou per 1 juli burgemeester van de gemeente Midden-Drenthe worden. Nadat bekend werd dat hij ongeneeslijk ziek was, besloot hij af te zien van die functie.Swart was van 1994 tot en met 1998 raadslid in Winsum, waar hij vervolgens tot 2004 wethouder was. In 2004 werd Swart burgemeester op Schiermonnikoog.