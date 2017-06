'zolang de politieke cultuur niet verandert, zijn quota nuttig'

Onder het motto 'Raad zoekt vrouw' willen sommige politieke partijen het aantal vrouwelijke gemeenteraadsleden in Groningen vergroten. Eerdere pogingen daartoe liepen op niets uit. Is het niet tijd om een quotum te stellen: de helft van een gemeenteraad moet uit vrouwen bestaan, Beter Weters?

De vrouwelijke Groningse fractieleiders van de Christen Unie, '100% Groningen,' PvdA en VVD willen meer vrouwen in de politiek. Een loffelijk streven! Er zitten immers al jaren minder vrouwen in de politiek en het openbaar bestuur dan mannen. Het streven van deze vrouwen op dit punt verdient warme ondersteuning. De verhouding mannen staat tot vrouwen in de Groninger raad is zelfs 2:1.De negatieve selectie zit vooral in het voortraject: milieu en opvattingen rond het verzorgen van kinderen. Daar vooral zullen maatregelen kunnen worden genomen. Niet zozeer door quota in de politieke organen zelf. Dat middel is namelijk wel erg ongenuanceerd. De beste kandidaten moeten immers wel gekozen worden. En de vrouwelijke talenten zijn er wel. Zeker weten!Dat de politiek en grote delen van de samenleving nog steeds veel te veel een mannenwereld zijn, lijkt me een feit. De grote vraag is natuurlijk: hoe komt dat? Zijn vrouwen gewoon minder geïnteresseerd in het politieke spel? Domineren mannen de selectieprocedures? Zijn vrouwen gewoon slimmer waardoor ze denken: ik heb geen zin in die lange en te vaak zinloze politieke debatten?Ik weet het niet. En tot nu toe heeft ook nog niemand mij een overtuigend antwoord kunnen geven. Dus misschien is het daarom wel goed om een gelijke vertegenwoordiging af te dwingen met een quotum. Met meer vrouwen in de politiek kunnen we hopelijk ook meer verandering bereiken. Wij mannen hebben dat namelijk nog niet voor elkaar gekregen.Natuurlijk moet de verhouding man/vrouw in de volksvertegenwoordiging 50/50 zijn! Maar hoe krijg je dat voor elkaar. En hoe krijgen de partijen sowieso voldoende talent in de benen om dit werk te doen? Want het wordt matig betaald, zeker als je let op het aantal uren dat je er mee kwijt bent. En er is minder waardering voor politici dan ooit. Een drastische hervorming van de gemeentepolitiek is nodig. Daarbij moet het mogelijk zijn op verschillende niveau's te werken. Met meer en minder tijdsbelasting.Dat zou kunnen een nieuwe structuur met twee raadsorganen. Een bestuurlijk orgaan met beter betaalde en minder raadsleden die een keer per veertien dagen bijeen komen, zoals ongeveer de huidige gemeenteraad. En daarnaast een toezichtsorgaan met veel meer deelnemers die er minder tijd in hoeven te steken. Met een duidelijke onderlinge rolverdeling. Dan wordt het voor meer mensen mogelijk deel te nemen aan de gemeentepolitiek, ook voor vrouwen. En die 50%? Dat is aan de afzonderlijke partijen.Het emancipatieproces stokt terwijl er genoeg capabele vrouwen zijn. Waarom zouden zij zich onderwerpen aan haantjesgedrag in een wispelturige omgeving? Achteraan aansluiten in de discussie als ambtenaren en B&W het al geregeld hebben? Er zijn rollen die veel meer te bieden hebben. Kortom, het raadswerk moet interessanter worden.Er zijn genoeg voorbeelden van politieke, meer uitnodigende stijlen waarbij andersoortige kwaliteiten worden gevraagd. Nu ligt het accent, ook bij de selectie, op diehards die de “klappen van de zweep’’ kennen en desnoods door de muur gaan. Zolang de politieke cultuur niet verandert, zijn quota nuttig en heel effectief. Meer dan goedbedoelde, promotionele nummertjes. Om en om op de kieslijst als regel! 50:50 in een kabinet of college? Spreek het af. Dat kan!Vrouwen in de politiek is een prima zaak. Maar of je dat wettelijk vast moet leggen dat het per definitie de helft moet zijn lijkt mij een brug te ver. Het is een democratisch proces om te komen tot de beste kieslijst per partij. Mannen en vrouwen hebben hier gelijke rechten dus zie ik het probleem niet.Daarom sta ik niet achter het van bovenaf opleggen. Bj de ene partij lukt het wel om vrouwen te vinden maar bij de andere niet. Beter een man die er voor 100% achterstaat dan een vrouw met tegen zin omdat het wettelijk moet? Zou toch heel krom zijn.