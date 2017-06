Noord Vandaag: 'Ik wil met FC Groningen Champions League spelen'

Een triest begin van Noord Vandaag: burgemeester Bert Swart van Zuidhorn is overleden. En de nabestaanden van Jesse van Wieren horen hoe Rhowan P. en Desiree G. acht jaar cel plus tbs met dwangverpleging krijgen.

En gaat FC Groningen Champions League spelen? Als het aan de Japanse aanwinst Ritsu Doan ligt wel! Hij werd vandaag gepresenteerd in het Noordlease Stadion.Als 19-jarige jongen is het een grote stap, die te vergelijken is met die van Fandi, die ooit vanuit Maleisië naar FC Groningen kwam. Oud-buurjongen Jack Suiveer weet nog hoe dat ooit ging. 'Het aarden was nooit zo'n groot probleem voor hem.'-Een meterslange deken voor de Tweede Kamer moet 'Den Haag' er nog maar eens van overtuigen: de gaskraan moet dicht.in Beerta, en Rob ging er heen!-Schoolkinderen in Warffum proberen Nederlands Kampioenschap 'Hakka' te winnen. Lukt dat?Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist