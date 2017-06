Bert Swart: Vriendelijk, benaderbaar, geïnteresseerd, goedlachs en altijd in voor een geintje

Vriendelijk, benaderbaar, geïnteresseerd, goedlachs en altijd in voor een geintje. Zo heb ik Bert Swart gekend. De burgemeester van Zuidhorn overleed vandaag. Veel te jong. Hij werd maar 61 jaar.

Voor het eerst krijg ik met hem te maken in 2011. Swart is burgemeester van Schiermonnikoog en heeft gesolliciteerd in Zuidhorn. De gemeenteraad is unaniem: Bert Swart is dé persoon om Bertus Fennema op te volgen. Via Skype brengt de gemeenteraad het goede nieuws.Ontspannen zit Swart in zijn werkkamer op Schiermonnikoog voor de camera. Hij is intens blij dat hij in Zuidhorn aan de slag mag: 'Ik zit hier met een heel goed gevoel. Het lijkt mij geweldig om naar Zuidhorn toe te komen.'In april 2011 wordt hij geïnstalleerd in Zuidhorn en dan is hij ook mijn burgemeester.Als verslaggever voor het Westerkwartier kom ik Bert ('jij mag Bert zeggen') geregeld tegen. Tijdens raadsvergaderingen, tijdens het maandelijkse persuurtje en op locatie ergens in zijn gemeente. 'Moi kerel. Mooi dat je er bent.' Het gaat er altijd ontspannen aan toe. Hij houdt niet van opsmuk.Bert is zichzelf, gemakkelijk in de omgang, maakt met iedereen een praatje. Hij maakt geen onderscheid, iedereen verdient aandacht. Ik krijg zijn 06-nummer en mag hem altijd bellen. En hij belt altijd terug. Met Bert kun je afspraken maken, hij houdt zich aan zijn woord.Een goede grap of kwinkslag ligt bij Bert altijd op de loer. Zoals die keer in november 2015. In Noordhorn is de historische slag herdacht en nagespeeld. Onderdeel van het project is een stripboek. Bert mag het eerste exemplaar uitreiken aan de schrijver/tekenaar. Dat gebeurt in de basisschool in het dorp.De leerlingen krijgen ook een exemplaar. Bert adviseert de leerlingen de schrijver hun boek te laten signeren: 'Wordt ie later lekker veel waard.' De kinderen laten zich dat geen twee keer zeggen, maar ook Bert moet zijn handtekening zetten. Op een gegeven moment zegt hij tegen de kinderen, wijzend naar mij: 'Je moet zijn handtekening ook hebben. Hij is een bekende Grunneger.' Het gevolg is dat ik een half uur lang handtekeningen moet zetten. Bert bekijkt het lachend. Later heeft hij mij nog vaak met een knipoog om mijn handtekening gevraagd.Op 26 april zie ik Bert voor het laatst. In De Rank in Zuidhorn mag hij twee lintjes uitreiken. Voordat het officiële gedeelte begint, laat hij de aanwezige kinderen zijn ambtsketting zien en legt uit wat het is en wat er op staat. Ik heb hem dit vaker zien doen. Even het ijs breken. Na de uitreiking bekijkt hij van een afstandje hoe familie en vrienden het gedecoreerde echtpaar feliciteren. We staan naast elkaar: 'Mooi man. Deze mensen verdienen het echt', zegt hij tegen mij. Hij meent het. Hij geniet.Een dag later raakt hij onwel en wordt opgenomen in het ziekenhuis. Er zit iets in zijn hoofd. Ik schrik. Dat klinkt niet goed. Als later blijkt dat het ongeneeslijk is, ben ik van slag. En velen met mij.Bert was geliefd. Als mens en als burgemeester.Ik zal hem missen.