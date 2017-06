Regen of niet: Pekelder ouderen op pad voor de avondvierdaagse

Slecht weer of niet: de ouderen van verzorgingshuis Clockstede in Nieuwe Pekela gingen donderdagavond de deur uit voor de laatste dag van de avondvierdaagse. In de stromende regen.

De bejaarden en hun begeleiders hadden zich goed ingepakt tegen de regen. 25 bewoners gingen op pad voor de slotavond. Twee achter de rollator, de rest met de rolstoel. De oudste deelnemer is 97 jaar.



Er werd alle vier de dagen anderhalf tot twee kilometer gelopen, met halverwege een rustpunt. Alleen op de slotdag was er geen rustpunt, maar werd afgesloten met een feest.



Optreden shantykoor

Daar kregen ze een medaille omgehangen en werden ze onthaald met een optreden van een shantykoor.



'Zo kom je er nog eens tussenuit'

'Zo kom je er nog eens tussenuit', zei een van de deelnemers, ondanks het slechte weer goed geluimd. 'Prachtig.'



Het was de vierde editie van het evenement.

