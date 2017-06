Refaja Ziekenhuis doet mee aan landelijk kankeronderzoek

(Foto: Dennis Venema)

De Treant Zorggroep, met onder andere het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal, doet mee aan een landelijk kankeronderzoek. Het doel is om de genetische eigenschappen van tumoren in kaart te brengen.

Bij de behandeling van kankerpatiënten zou er dan beter maatwerk mogelijk moeten zijn. Het gaat om een studie van het Amsterdamse Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, het Rotterdamse Erasmus MC en UMC Utrecht. Naast de drie ziekenhuizen van Treant Zorggroep doen er nog 25 andere ziekenhuizen aan mee.



De ziekenhuizen gaan volwassen kankerpatiënten vragen om mee te doen. Als patiënten dat willen, wordt een stukje tumorweefsel en bloed afgenomen. Dat wordt in een nationale datbank gestopt en die gegevens worden geanalyseerd.

