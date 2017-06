Matavz verhuist naar Arnhem en wordt ploeggenoot van Kruiswijk

Voormalig FC Groningen-spits Tim Matavz gaat naar Vitesse. Hij wordt ploeggenoot van Damster Arnold Kruiswijk, met wie hij in 2007 bij FC Groningen speelde. Matavz tekent een contract voor drie jaar.

Vitesse heeft de Sloveens international aangetrokken als opvolger van topschutter Ricky van Wolfswinkel, die naar de Zwitserse kampioen FC Basel is vertrokken. Van Wolfswinkel bezorgde de ploeg uit Arnhem de KNVB-beker door in de finale tegen AZ beide doelpunten te maken (2-0).Matavz (28) komt over van FC Augsburg, dat donderdag een akkoord bereikte met Vitesse over een transfersom. De Sloveen speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor een andere Duitse club, 1. FC Nürnberg.Matavz brak tussen 2007 en 2011 door bij FC Groningen, waarna hij voor zo'n 6 miljoen euro naar PSV verhuisde. In Eindhoven kon de spits de hooggespannen verwachtingen echter niet waarmaken.