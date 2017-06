Gedetineerden zijn geëmotioneerd na optreden Pauperparadijs

Gedetineerden van gevangenis Esserheem in Veenhuizen keken donderdag raar op toen ze ineens harde muziek van hun eigen terrein hoorden komen. De band van het theaterspektakel Pauperparadijs gaf er een optreden.

Elke avond horen de gedetineerden de muziek van het theaterspektakel tot in hun cel, maar nooit konden ze het theaterspektakel met eigen ogen aanschouwen. En om het hele stuk nu naar Esserheem te brengen, dat is ook wat lastig. Maar de muzikanten en een paar acteurs kunnen wel verplaatst worden.En dat waarderen de gevangenen. Bij een zelfde soort concert vorig jaar bleven ze nog wat op afstand, mede omdat er gefilmd werd, maar dit jaar wordt er zelfs even gedanst. 'Ja, prachtig vond ik het', zegt een gedetineerde tegen RTV Drenthe . Hij bewoog enthousiast mee op de muziek.'De geest is vrij. Je kan straf hebben, maar als je dit soort teksten hoort. Dat is emotioneel, maar doet de mens ook goed.'Het Pauperparadijs is gebaseerd op het gelijknamige boek van Suzanna Jansen en gaat over heropvoedingsgestichten van de Maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen. In de theatervoorstelling zitten de hoofdrolspelers vast in een gesticht.'Dit optreden was te gek en tegelijkertijd ook heel heftig', zegt Myrthe Burger, die de rol van Aagje speelt. 'Sommige teksten die je staat te zingen, zijn voor de jongens letterlijk teksten waar ze nu mee bezig zijn. Ik zing een lied over 'flink zijn'. Als je dan al die grote stoere jongens ziet volschieten, dan gaat je dat wel aan het hart. Ik moest zelf ook bijna een traantje wegpinken.''Je zag direct het effect van muziek op mensen', zegt bandleider Gerhardt Heusinkveld. 'In de theaterwereld zie je dat niet zo bij het publiek, omdat je je op een bepaalde manier hoort te gedragen. En hier is het zo eerlijk.''Je ziet dat de muziek en de teksten wat doen met de gevangenen', vervolgt Heusinkveld. 'De mannen willen hun kinderen zien. Iedereen wil een beter leven. Ze zijn allemaal op zoek naar geluk. Als je deze muziek hier dan kunt brengen en zoiets kunt delen, dat vind ik een eer.'De band tussen de gevangenis en stichting Pauperparadijs is belangrijk voor beide partijen. De cast van Het Pauperparadijs wil met het concert iets terugdoen voor de gedetineerden. Een aantal van hen hielp vorig jaar nog met de opbouw van het decor en het maken van kleine instrumentjes voor in de voorstelling.Dit jaar zijn zelfs twaalf gedetineerden verkeersregelaar en helpen nog twee gevangenen met de schoonmaak na afloop van de voorstelling.'Dat is heel belangrijk voor deze jongens', zegt Marten Antoons, plaatsvervangend hoofd integratie van PI Esserheem. 'Als ik zie wat het doet met de omgeving, de jongens en met ons allemaal. Dat is heel positief en daar gaat het om.'Over een maand treedt de band op in gevangenis Norgerhaven. Ook komt schrijfster Suzanna Jansen nog langs om een lezing te geven over het boek en om met de gedetineerden in gesprek te gaan. Er circuleren nu twintig exemplaren van het boek in de gevangenis.