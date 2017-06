Veenkoloniaal wielertalent gaat naar EK

(Foto: RTV Noord / Theo Sikkema)

Lonneke Uneken uit Veendam is geselecteerd voor het EK Wielrennen voor junioren. Ze staat aan de start van de wegwedstrijd.

De talentvolle wielrenster werd vorig jaar Nederlands kampioen bij de Nieuwelingen. Ze is nu bezig aan haar eerste seizoen als junior. De ploeg van bondscoach Loes Gunnewijk bestaat uit 6 rensters. Twee daarvan gaan ook de tijdrit rijden.



Het EK is van 2 tot en met 6 augustus in het Deense Herning.

