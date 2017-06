Winsumse gebruikt dochter (3) voor maken en doorsturen kinderporno

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

Een 39-jarige vrouw uit Winsum is veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur, omdat zij haar 3-jarige dochter in seksuele poses op de foto heeft gezet. De foto's stuurde ze naar haar 33-jarige man uit Heerenveen.

De Winsumse had hem via internet leren kennen. Het ging in totaal om zeven foto's.



Maken van kinderporno

Het maken van kinderporno achtte de rechtbank bewezen. Naast de werkstraf is de vrouw een voorwaardelijke celstraf van vier maanden opgelegd. De 33-jarige Fries kreeg een celstraf van zes maanden opgelegd. De helft hiervan is voorwaardelijk.



Wanhoop

De vrouw was wanhopig, zei ze eerder tegen de rechters. Ze lag in scheiding en werd achtergelaten met drie jonge kinderen. Ze meldde zich in augustus 2015 aan bij een dating-site, op zoek naar een nieuwe relatie. Ze ontmoette de man uit Heerenveen waarmee ze seksueel geladen gesprekken had. Ze wilden uiteindelijk afspreken.



Ontdekking

Een dag voor de afspraak werden de foto's van de 3-jarige dochter ontdekt door de vader van het meisje. De vrouw had de foto's van haar dochtertje gemaakt toen het kind sliep. Ze was onder druk gezet, zei ze later.



Ze dacht dat de Fries een relatie met haar aan wilde knopen en ze kon geen grenzen aangeven. De vrouw heeft inmiddels psychische hulp gezocht.



Geen idee

De man uit Heerenveen zei niet te weten waar de foto's vandaan kwamen. De rechter vond het laakbaar dat de man ontkende en bovendien misbruik maakte van een kwetsbare vrouw. Daarnaast hield de rechtbank er rekening mee dat de zaak al was verouderd.

Door: RTV Noord Correctie melden