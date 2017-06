Bauke Mollema rijdt de Tour in het wit

Bauke Mollema en zijn ploeggenoten van Trek-Segafredo rijden de komende Tour de France niet in hun vertrouwde roodzwarte-shirts, maar in een witte trui. Het nieuwe shirt werd tijdens de teampresentatie in startplaats Düsseldorf bekendgemaakt.

Trek-Segafredo is niet de enige ploeg die tijdens de Tour kiest voor een wit shirt. Ook Team Sky van titelverdediger Chris Froome gaat in het wit de weg op.De keuze voor een wit shirt is opvallend, omdat de beste jongere in de Tour ook in een witte trui rijdt. Om verwarring met de leiderstruien te voorkomen, vraagt de Tourorganisatie soms juist van ploegen voor een andere kleur te kiezen. Zo rijdt Lotto-Jumbo de Tour in een shirt waarbij het vertrouwde geel is vervangen door zwart. Om zo niet teveel te lijken op de gele leiderstrui. Lotto-Jumbo is de ploeg van Martijn Keizer uit Muntendam, die niet voor de Tour is geselecteerd.Mollema start zaterdag in zijn zevende Ronde van Frankrijk. Hij is anders dan de vorige jaren geen kopman meer, maar de eerste luitenant voor de Spaanse kopman Alberto Contador.