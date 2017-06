Groen licht voor waterstofproject in Zuidwending

Ontwerp van de installatie (Foto: Gasunie)

Er komt daadwerkelijk een zogenaamde power-to-gas installatie bij Zuidwending. Gasunie maakte donderdag in Den Haag bekend te gaan investeren in een installatie, waarbij stroom wordt omgezet in waterstof. Dat wordt dan opgeslagen en kan later weer worden omgezet in elektriciteit.





15.000 zonnepanelen

Op het terrein bij de aardgasbuffer in Zuidwending komen 15.000 zonnepanelen, die duurzame elektriciteit omzetten in waterstof. De waterstof zal worden opgeslagen in de speciaal voor gasopslag geschikt gemaakte zoutkoepels.



Lees ook: Waterstofproject moet zorgen voor stroombuffer De plannen voor de installatie met een capaciteit van één Megawatt werden al in april gepresenteerd, maar deze week gaf Gasunie groen licht voor de investering.Op het terrein bij de aardgasbuffer in Zuidwending komen 15.000 zonnepanelen, die duurzame elektriciteit omzetten in waterstof. De waterstof zal worden opgeslagen in de speciaal voor gasopslag geschikt gemaakte zoutkoepels.

Door: RTV Noord Correctie melden