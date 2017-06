NAM betaalt sloop Zusterflat Appingedam

De NAM heeft toegezegd de sloop van de Zusterflat in Appingedam te betalen.

'De sloop kost ongeveer 100.000 euro', zegt burgemeester Anno Wietze Hiemstra (CDA). De flat wordt dit jaar gesloopt. Wanneer is nog onbekend.De Zusterflat is in de jaren 60 gebouwd voor studenten verpleegkunde. Het inmiddels zwaar verpauperde gebouw kwam twintig jaar geleden leeg te staan. Sindsdien wordt het geteisterd door brandjes en inbraken. In januari dit jaar kocht de gemeente Appingedam de flat voor een slordige 70.000 euro.Naast de Zusterflat wordt voor het einde van 2017 ook het voormalige gebouw van basisschool De Citer aan Dijkhuizenweg gesloopt. Hier betaalt de NAM niet aan mee. Het gebouw van de Citer staat al sinds 2013 leeg nadat de basisschool opging in de brede school Olingertil.Wat er voor beide gebouwen in de plaats komt is onbekend.