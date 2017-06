Vakbond is niet verrast door tik op de vingers van Arriva

'Ik werd zelfs van een hetze beschuldigd, maar nu blijkt dat wij gelijk hadden.' Vakbondsbestuurder Wim Eilert is niet verrast door de tik op de vingers die Arriva kreeg over de tekortschietende opleiding van machinisten.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) stelde in een rapport vast dat Arriva is tekortgeschoten in de beoordeling van de vakbekwaamheid en ervaring van ingehuurde machinisten. De vervoerder zelf trok het boetekleed aan en heeft beterschap beloofd.'We hebben Arriva vorig jaar al een brandbrief gestuurd, dat we ons grote zorgen maakten, in verband met de veiligheid op het spoor', zegt Eilert, bestuurder van de Vakbond Voor Machinisten en Conducteurs (VVMC).Aanleiding was een incident bij Uithuizermeeden, waar een trein door rood reed en tot stilstand kwam op een overgang waarvan de slagbomen open bleven.'Je moet als bedrijf gewoon weten waar het fout zit. En als er iets fout zit, moet je dat durven erkennen. Het is natuurlijk nooit leuk als je daar door een vakbond op gewezen wordt, maar dat blijven wij doen', belooft Eilert.'Onze leden zitten iedere dag op het spoor, die weten verduiveld goed wat er speelt. Als die ergens melding van maken, moet je dat serieus nemen. Vanaf het allereerste moment. En ik hoop dat Arriva dat in het vervolg ook doet. Nog meer hoop ik dat ze hun zaken gewoon op orde hebben.'