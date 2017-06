Vrouwen nemen stadhuis voor een avond over

Meer dan zeventig vrouwen kwamen donderdagavond af op de informatieavond van de campagne Raad zoekt Vrouw in de stad Groningen. Doel van de campagne is om meer vrouwen in de gemeenteraad te krijgen. De initiatiefnemers kijken terug op een geslaagde avond.

Op dit moment is één derde van de raad vrouw (dertien), twee derde is dus man (26). D66, VVD, PvdA, 100% Groningen en GroenLinks willen dat die verhouding anders komt te liggen. Er moeten volgens die partijen namelijk evenveel vrouwen als mannen in de gemeenteraad zitten.De bijeenkomst had volgens de vrouwelijke initiatiefnemers geen politieke lading. 'Dat ons dit op deze manier gelukt is geeft een gevoel van trots', zegt Wieke Paulusma (D66). 'Misschien dat niet iedereen raadslid wordt, maar ze hebben wel kennis gemaakt met de politiek en het stadhuis.'Niet iedereen komt uit politieke belangstelling naar het stadhuis toe. 'Ik ben gevraagd door een vriendin om mee te gaan. Ik was wel benieuwd naar de binnenkant van het gebouw. Die bevalt me wel', zegt een van de aanwezige vrouwen.Maar vrouwen met een duidelijke missie zijn er ook. Zo is er iemand die de ambitie heeft om de eerste vrouwelijke burgemeester van de stad te worden.De avond is voor D66-raadslid Paulusma in elk geval meer dan geslaagd. 'We hebben gegevens van zestig vrouwen die op de hoogte gehouden willen worden. Sommigen willen een vervolgbijeenkomst, anderen een kop koffie drinken. Als de aanwezige vrouwen aan andere vrouwen vertellen dat de politiek benaderbaar is, dan vind ik dat al winst. Die hebben we nu geboekt', besluit Paulusma.Of de avond ook daadwerkelijke het gewenste resultaat heeft opgeleverd moet nog blijken. De initiatiefnemers hopen dat na de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen de helft van de raad uit mannen bestaat en de andere helft uit vrouwen. Dat antwoord zullen ze pas in 2019 krijgen.