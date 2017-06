Kaynar Beheer verkoopt deel vastgoedportefeuille aan Bulten

Een opvallende vastgoeddeal in de stad Groningen. De Groninger ondernemers Ali en Bekir Kaynar hebben een deel van hun vastgoedportefeuille verkocht aan Bulten Beleggingen B.V.

De deal omvat panden in en rondom het centrum van de stad. In totaal gaat het om tachtig zogeheten kadastrale nummers in onder andere de Herestraat, de Gelkingestraat en aan het het Boterdiep en het Borneoplein.Details over de miljoenendeal worden verder niet naar buiten gebracht. 'We hebben een marktconforme prijs betaald', aldus Wim Bulten. 'De deal klopt, iets anders kunnen wij ons ook niet permitteren.'Bulten werd anderhalve maand geleden benaderd door de makelaar van de gebroeders Kaynar. 'Of ik geinteresseerd was. Hahaha, natuurlijk was ik dat. Ik heb begrepen dat er meerdere mensen zijn benaderd, maar kennelijk heb ik het hoogste bod uitgebracht.''We hebben in dertig jaar tijd nog nooit iets verkocht', vertelt Ali Kaynar. 'Dat is ook nooit de bedoeling geweest, maar we hebben momenteel geen andere keuze. Het is een direct gevolg van de uitspraken van burgemeester Den Oudsten.'Volgens Den Oudsten kun je namelijk grote vraagtekens plaatsen bij de manier waarop de broers hun geld verdienen. De Groninger burgervader deed zijn uitlatingen nadat Ali en Bekir Kaynar begin dit jaar werden opgepakt. Justitie verdenkt ze van witwassen, oplichting en afpersing.Of, en zo ja wanneer de ondernemers zich voor de rechtbank moeten verantwoorden is onduidelijk. 'Er is nog geen datum geprikt', aldus een woordvoerder van het Openbaar Ministerie.