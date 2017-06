Delfzijl onderzoekt vraag naar ontmoetingsplekken bevingsgedupeerden

De gemeente Delfzijl gaat kijken of inwoners behoefte hebben aan een plek willen waar ze hun zorgen met andere bevingsgedupeerden kunnen delen.

In de wijken Delfzijl Noord en Tuikwerd en het dorp Holwierde moeten honderden woningen worden versterkt. Verschillende partijen in de raad willen zogenoemde ontmoetingsplekken in het leven roepen, waar lotgenoten ervaringen kunnen uitwisselen.De komende jaren worden woningen in die wijken geïnspecteerd. In 2019 moet duidelijk worden hoe de versterkingsopgave er precies uit komt te zien.ChristenUnie en D66 kwamen met het plan om ontmoetingsplekken in het leven te roepen in wijken waar veel woningen worden versterkt. Dat zou betaald moeten worden door de Nationaal Coördinator Groningen. Burgemeester Gerard Beukema vond dat voorstel iets te voorbarig. Hij wil eerst weten of daar wel behoefte aan is.Beukema benadrukte tijdens de raadsvergadering donderdag dat de versterkingsoperatie een grote impact heeft op de inwoners. 'Dit is bijna een militaire operatie. Dat moeten we niet onderschatten. In Appingedam zie je dat er verschillende belangen ontstaan. Sommigen willen dat hun huis wordt versterkt, anderen willen sloop en nieuwbouw. De persoonlijke situatie is heel verschillend.'De burgemeester stipte ook nog de andere kant van de medaille aan: het schadeproces. Beukema heeft het concept van het nieuwe schadeprotocol gezien, en is enthousiast. 'Ik had niet durven dromen dat we dit resultaat behaald hebben. Een aantal punten moet nog worden uitgewerkt, maar daar moeten we rustig de tijd voor nemen. We hebben maar één kans.'Het nieuwe schadeprotocol zou op 1 juli in werking treden, maar het is nog altijd zeer de vraag of dat gaat lukken. Wel is zeker dat de NAM uit het schadeproces wordt gehaald.