VVD wil meer appgroepen tegen inbraak

(Foto: Jan Been/RTV Noord)

In de gemeente Delfzijl moeten meer WhatsAppgroepen komen waarin buurtbewoners elkaar waarschuwen als ze iets verdachts zien. Een voorstel hierover van de VVD is donderdagavond unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Op dit moment maken drie wijken gebruik van een buurtpreventie-appgroep. Daarnaast hebben ondernemers een groep waarin ze melden als ze mogelijke inbrekers zien.



Inbraak toegenomen

Burgemeester Gerard Beukema juicht het initiatief toe. Hij laat weten dat het aantal inbraken in de eerste maanden van dit jaar is toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Het gemeentebestuur was al aan het nadenken over maatregelen om dit tegen te gaan, en daar past dit voorstel goed bij.



Veiligere gemeente

Volgens VVD-raadslid Tineke Naafs is zo'n appgroep succesvol. 'Inbrekers blijken buurten te mijden waar bewoners elkaar via WhatsApp waarschuwen. Daarom hoop ik dat zoveel mogelijk mensen dit gaan doen, want dan krijg je een veiligere gemeente.'

Door: Martin Drent Correctie melden