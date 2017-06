Vraagtekens bij miljoenenbegroting herindeling Noord-Groningen

De fusie van de gemeenten Bedum, de Marne, Winsum en Eemsmond kost zo'n 3.1 miljoen euro. Dat blijkt uit de herindelingsbegroting. Maar dit financiële overzicht kan duidelijker, vindt een aantal politieke partijen.

Kostenposten zijn bijvoorbeeld de naamgeving, participatie en visie: 212 duizend euro. Maar het is niet duidelijk wat er precies met het geld gebeurt. 'Zijn er mensen voor ingehuurd of postzegels voor geplakt? We zien niet goed wat er met het geld gebeurt', vertelt Eltjo Dijkhuis van gemeentebelangen Eemsmond. 'De begroting moet specifieker'.De herindelingskosten van 3,1 miljoen euro is voor rekening van het Rijk. Dat keert in 2018 het bedrag uit. De vier gemeenten moeten daarom eerst 1,75 miljoen euro voorschieten. Kosten die nu al worden gemaakt. De raden krijgen de vraag of ze 437.500 euro beschikbaar willen stellen.In een onlangs gehouden vergadering van de herindeling-raadsklankbordgroep vonden meerdere partijen dat er geen goede onderbouwing is van de kosten. De begroting is daarna inmiddels al aangepast, maar blijft summier volgens een aantal partijen. Bijvoorbeeld wat betreft de personeelskosten.'Ik ben voor transparantie', vertelt burgemeester van Eemsmond Marijke van Beek. 'Als er technische vragen zijn dan zullen we die beantwoorden. We gaan voor een maximale onderbouwing van de kosten'.Op 13 juli praten de vier raden in Noord-Groningen over de herindelingsbegroting.