Lopend Vuur: Ik word gek van al die appgroepen

Ze zijn soms nuttig, soms vermakelijk en soms overbodig. Vrijwel elke WhatsApp-gebruiker kent ze: de appgroepjes. Ze zijn er voor het werk, voor school, voor de sportvereniging, voor een vriendenclub of voor de buurt.

In diverse wijken of dorpen zijn buurtpreventie-apps in het leven geroepen om elkaar bij onraad of verdachte personen te waarschuwen. In Delfzijl wil de gemeente nu meer wijken stimuleren om zo'n groepsapp op te richten, om criminaliteit te voorkomen.Ons Lopend Vuur vandaag: Ik word gek van al die appgroepen.