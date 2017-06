Wethouder Fred Stol: 'Bert Swart was een verbinder'

Ergens aan het einde van de middag kreeg wethouder Fred Stol van Zuidhorn donderdag te horen dat Bert Swart was overleden. Volgens Stol was de burgemeester van Zuidhorn 'een goede burgervader, iemand die verbindt'.

Stol zegt dat er met de familie een draaiboek is gemaakt dat inmiddels in werking is gezet. Aanstaande dinsdagmiddag wordt een herdenkingsdienst gehouden in De Rank, aan de Westergast 8 in Zuidhorn.'Bert was een goede bestuurder, een goede burgervader. Een verbinder die voor iedereen toegankeljk was en iemand met enorm veel humor', aldus wethouder Stol. 'Ik zal hem herinneren als een fijne, aardige en enorm joviale man. Het was daarnaast een goede spreker. Al was het de koning, of een kind: hij had voor iedereen aandacht.'Ook RTV Noord-verslaggever Jan Been heeft goede herinneringen aan Swart. 'Het was een toffe peer. Heel benaderbaar, vriendelijk, charmant en hij had aandacht voor iedereen. Hij brak altijd even het ijs in moeilijke omstandigheden. Dat deed hij op een speelse en vrolijke manier.'Swart was er volgens Been erg trots op dat hij ervoor heeft kunnen zorgen dat Nationaal Landschap Middag-Humsterland bij de gemeente Westerkwartier is gevoegd. 'Hij was er erg trots op dat hij het bij een gemeente heeft kunnen voegen, en al helemaal dat het de gemeente Westerkwartier betreft.'