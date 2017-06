Kleuters in dozen racen op omstreden verkeersplein Ossenmarkt

Het is een bijzonder gezicht: 25 kleuters die met bananendozen over de Ossenmarkt in Groningen rauzen. De Ossenmarkt is omgetoverd tot verkeersplein, waar kinderen in zelfgemaakte 'doosauto's' de verkeersregels leren.

Oefenen

Het verkeersplein is een idee van twee ouders van leerlingen van de St. Michaëlschool aan de Butjesstraat in de stad. Vader Jeroen Wehmeijer: 'Wij zochten een plek om het fietsen te kunnen oefenen met onze kinderen. Ik heb vervolgens dit parcours ontworpen en daarmee zijn we naar de gemeente gegaan. De direct omwonenden waren niet heel blij met ons plan en daarom is er nu een proef van een half jaar.'



Streetwise

De St. Michaëlschool is een 'verkeersveilige school'. Dat wil zeggen dat de school veel doet aan verkeerseducatie. Juf Jacobien Knol: 'Onze kinderen zijn binnenstadkinderen. Ze zijn streetwise en kunnen al vroeg snelheid inschatten. Ze weten heel goed het verschil tussen de snelheid van een fiets en een auto.'



Ook voor de kleuters

Ook de kleuters hebben een eigen 'doosauto' gemaakt. 'De kleintjes kun je al heel veel leren over verkeersveiligheid. Ze kunnen bijvoorbeeld oefenen met veilig oversteken', vertelt juf Knol.



Proef

Wethouder Paul Rook opent vrijdagmorgen het verkeersplein. 'Het is bijna net zo chaotisch als het echte verkeer in de binnenstad', lacht hij. 'Je ziet dat de kinderen er veel lol in hebben.'



Tijdelijk

Omwonenden zagen de transformatie van de Ossenmarkt tot een verkeersplein niet zitten. Om hen tegemoet te komen is het parcours met tijdelijke verf gemaakt. Over een half jaar is de verf verdwenen. Als de proef bevalt, wordt daarna een definitief verkeersplein aangelegd.

Door: Eveline Jonkers Correctie melden