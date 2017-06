Honderden kinderen slaan een balletje met Jacco Eltingh

Een heleboel kabaal, maar vooral een heleboel plezier. Zo'n 500 kinderen zijn vrijdagochtend samengekomen in de Stadjershal aan de Laan Corpus Den Hoorn om kennis te maken met de tennissport.

De afgelopen maanden was er op Groninger basisscholen een project om duizenden kinderen voor de sport te enthousiasmeren, genaamd het Menzis Tenniskids@schoolproject. Daarbij kregen zij een aantal lessen op school. Vrijdag wordt het project door een deel van hen afgerond.De ochtend bestaat voornamelijk uit tennisactiviteiten in de Stadjershal en is bedoeld voor kinderen die aan het project hebben deelgenomen. Het zou in eerste instantie eigenlijk op de Grote Markt plaatsvinden, maar wegens slechte weersvoorspellingen is het verplaatst. In de middag zijn alle kinderen welkom, met en zonder tenniservaring.Projectbegeleider en voormalig professioneel tennisser Jacco Eltingh is enthousiast. 'Tennis is goed. Het is individueel, je kunt het maximale uit jezelf halen. Het is divers, met je armen en benen. En toch moet je ook altijd in een groep renderen om te trainen, dat is goed. Het maakt niet uit hoe groot of klein je bent, zelfs 80-plussers kunnen de sport beoefenen.'Gedurende het Menzis Tenniskids@school traject in Groningen hebben verschillende trainers van verenigingen in Groningen tennislessen verzorgd, waarbij ruim 600 kinderen aan het tennissen zijn geslagen. Met dit project proberen Bslim Groningen, de KNLTB en jeugdpartner Menzis zoveel mogelijk kinderen structureel aan het bewegen te krijgen.