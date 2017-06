Keukenbrand aan de Oostersingel geblust (update)

(Foto: 112 Groningen / Mark Heikens) (Foto: 112 Groningen / Mark Heikens)

Aan de Oostersingel in Groningen was vrijdagochtend sprake van een woningbrand, veroorzaakt in de keuken. Deze was vrij snel geblust.

De precieze oorzaak is onbekend en het is ook niet bekend of er gewonden zijn. De brandweer heeft de woning te geventileerd.



De bewoners waren niet thuis ten tijde van de brand.

