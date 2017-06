Versterkte kleuterschool nu officieel geopend

(Foto: Eva Hulscher/ RTV Noord)

Openbare Dalton School De Starter in Groningen heeft het nieuwe gebouw voor de kleuters officieel geopend.

Het eerste schooljaar van de kleuters in het gebouw aan de Verzetstrijderslaan zit er inmiddels bijna op. Vrijdagmorgen knipte wethouder Ton Schroor het lint door.



Jaar vertraging

De bouw van de school liep zeker een jaar vertraging op. Toen het pand, dat grenst aan het gebouw van MBO-school Noorderpoort, zo goed als klaar was bleek het niet aardbevingsbestendig te zijn. Het versterken was een hele opgave, omdat het pand een glazen gevel heeft.



In de kleuterafdeling van De Starter zitten vijf groepen.

Door: Eva Hulscher