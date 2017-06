Bewoners ontplofte flat Veendam willen niet terug

Bijna alle bewoners die in april getroffen zijn door de explosie in hun flat aan de Julianalaan in Veendam hebben bij Acantus aangegeven dat zij niet terug willen keren naar hun oude huis.

Mochten zij alsnog van gedachten veranderen, dan gaat Acantus daarover met ze in gesprek.Woningcorporatie Acantus maakte vrijdag bekend dat het vijf appartementen van de flat zal slopen. Elf woningen worden gerenoveerd.Door de explosie in april kwam een 37-jarige bewoner om het leven. De oorzaak van de gasexplosie was door de ravage niet meer te achterhalen.Acantus wil het liefst nog voor de bouwvak beginnen met de sloopwerkzaamheden aan de vijf appartementen. Deze worden geheel gesloopt en opnieuw gebouwd. De elf andere appartementen die schade opliepen, krijgen een opknapbeurt. Zo komen er nieuwe badkamers en keukens.De woningcorporatie moet nog beslissen of ook de isolatie van het flatgebouw wordt vernieuwd.De verwachting is dat de werkzaamheden in de zomer van 2018 klaar zijn en dat ze vanaf dan weer kunnen worden verhuurd. Het plan is om het deel van het complex dat nu bewoond is, aansluitend op te knappen.De voormalige bewoners van de Julianalaan-flat die nu elders wonen, de overige bewoners en omwonenden, zijn inmiddels geïnformeerd over de plannen. Samen met bewoners wil Acantus ook andere verbeterwensen voor het complex in kaart brengen, zoals het verbeteren van de ingang aan de achterzijde.Volgens Detty Brink van Acantus hebben de bewoners die niet meer terug willen aangegeven het 'prima naar hun zin te hebben op hun nieuwe plek'.'Maar ze blijven welkom', benadrukt Brink. 'Nieuwe huurders vinden wordt waarschijnlijk ook geen probleem. Het appartementencomplex staat op een mooie plek en er is genoeg vraag naar huurwoningen.'