Wolven komen in actie voor de ouders van juf

'Onze juf haar ouders wonen in Portugal en hun huis is opgebrand. We willen dus geld inzamelen om te zorgen dat daar nieuwe dingen kunnen worden gebouwd.'

Dat zegt Ilse uit de groep De Wolven van basisschool 't Sterrenpad in Nuis. Bij De Wolven zitten leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. Marit heeft foto's gezien van het huis van de ouders van juf. 'Het huis was eerst prachtig, maar nu is er alleen nog een klein stukje muur over. Dat is niet leuk.'De Wolven komen daarom in actie. Lisanne: 'We hebben allemaal oude spullen meegenomen en die gaan we verkopen. We hebben ook een sterrenrestaurant met zelfgemaakte gebakjes.'Juf Isabelle Prins van Wijngaard is verdrietig maar ook trots. 'Dit is hartverwarmend. Mijn ouders zijn hier heel blij mee', zegt ze. 'Het gaat best goed met hen. Ze hebben elkaar en ze logeren bij een kennis. Hij is zijn vrouw verloren in de vlammenzee.'Juf Isabelle vindt de kinderen niet te jong om bezig te zijn met dit soort problemen. 'Het is goed om erover te praten en we maken er iets moois van. Mijn vader heeft ook foto's gestuurd waarop te zien is dat er alweer een bloemetje bloeit.'