Man staat terecht voor stelen van zes pinpassen

Tegen een 43-jarige uitgeprocedeerde asielzoeker heeft de officier van justitie vrijdag een opname van twee jaar in een kliniek voor veelplegers geëist. De man wordt verdacht van het stelen van zes pinpassen en het pinnen daarmee. Dat lukte door contactloos te betalen.

De man komt uit Algerije en zit momenteel in Ter Apel. Algerije is een veilig land. De man krijgt dus geen verblijfsvergunning en hij is hier dus illegaal.Zelf bekent hij één diefstal, van de andere diefstallen zegt hij niets te weten. Hij zegt dat hij moet stelen om zijn medicijnen te kunnen betalen.Op straat gaat het mis, maar in de gevangenis gaat het goed met hem. 'Dan krijg ik mijn medicijnen op tijd. Zodra ik vrij ben, sta ik op straat en heb ik geen dak boven mijn hoofd.' De man wil terug naar Algerije als hij vrij is.Criminaliteit onder asielzoekers is de afgelopen jaren steeds meer verschoven naar mensen uit veilige landen die geen kans maken op een verblijfsvergunning. Dat schrijft de Telegraaf op basis van politiegegevens. Algerije is een van deze landen.De rechter doet over twee weken uitspraak.