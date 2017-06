Gemeentehuis Zuidhorn geopend voor condoleanceregister

Normaal gesproken is het gebouw op vrijdag dicht, maar deze week maakt de gemeente Zuidhorn van 14.00 tot 17.00 uur een uitzondering. In dat tijdsbestek kunnen mensen vrijdag het condoleanceregister van Bert Swart tekenen.

Dat laat de gemeente Zuidhorn weten op haar website . Ook zaterdag is er de mogelijkheid voor mensen om hun medeleven te tonen. Het gemeentehuis in Zuidhorn is niet de enige locatie waar kan worden getekend: het kan ook in onder andere Aduard en Den Horn. Kijk hier voor de overige locaties.