Oldambt wil onveilige brug sluiten en vervangen

(Foto: Gerard Gaasendam/ Groningen in Beeld)

De Booneschanskerbrug vlakbij de Duitse grens is in zo'n slechte staat dat hij vervangen moet worden. De brug over het Boelo Tijdenskanaal stamt uit 1951 en is volgens de gemeente niet meer te repareren.

Het gemeentebestuur van Oldambt wil de brug ten zuiden van Bad Nieuweschans daarom sluiten voor al het verkeer.



Acht ton voor nieuwe brug

Om de brug te vervangen is zo'n acht ton nodig. De nieuwe brug zou dan een semi-vaste brug worden. Dat is een brug die op termijn kan worden omgebouwd tot beweegbare brug.



Niet geschikt voor zwaar verkeer

'De brug takelt steeds verder af, dat is een ding dat zeker is', zegt wethouder Ricky van de Aker (CDA). Volgens Van de Aker kunnen personenauto's en fietsers nog gebruik maken van de brug. 'Maar zwaarder verkeer raden we echt af.'



Wethouder Van de Aker wil nog wel met omwonenden in gesprek over de sluiting van de brug. 'Ik wil niet dat zij ineens voor een dichte brug staan.'



De gemeenteraad van Oldambt bespreekt de toekomst van de Booneschanskerbrug komende maand. De raad neemt op 17 juli een besluit.

Door: Mario Miskovic Correctie melden