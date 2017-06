Na anderhalf jaar wachten kan bouw Ebbingekwartier los (update)

De bouw van 79 woningen op het Ebbingekwartier in de stad Groningen kan los. De NAM en projectontwikkelaar VanWonen hebben overeenstemming bereikt over het bevingsbestendig maken van de woningen.

De toekomstige bewoners zitten al anderhalf jaar lang te wachten tot de schop de grond in gaat. VanWonen en de NAM konden het maar niet eens worden over wie opdraait voor de extra kosten in verband met mogelijke aardbevingen.Die overeenstemming is er nu wel. De NAM betaalt de kosten, middels de NAM Nieuwbouwregeling.Dat het anderhalf jaar duurde voor er overeenstemming was, komt volgens de NAM doordat het een complex project is. 'Daarom werd ook een beroep gedaan op internationale experts. Deze maatwerkaanpak betekende echter ook een langer proces.'De toekomstige bewoners van het Ebbingekwartier zijn blij dat er eindelijk een akkoord is. 'We zijn wel opgelucht. We wisten wel dat het goed zou komen, maar voordat we er daadwerkelijk wonen, zijn we toch twee, drie jaar verder', vertelt Inge van Dijk uit Groningen.Zij kocht samen met haar man een van de eerste kavels. 'Ach, zoals mijn schoonvader dan zegt: nu heb je extra lang voorpret. En we konden afgelopen jaar nog even wat extra sparen.'VanWonen wil nu zo snel mogelijk los met de nieuwbouw. In het meest gunstige geval zouden de eerste woningen halverwege volgend jaar kunnen worden opgeleverd.