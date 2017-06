Deel huurwoningen Middelstum niet versterkt, maar gesloopt

34 huurwoningen in Middelstum worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De huizen zouden in eerste instantie versterkt en verduurzaamd worden, maar dat is van de baan.

Het gaat om woningen aan de Groensingel, Coendersweg en Zuiderstraat. De huurders van de woningen zijn woensdagavond geïnformeerd.De woningen zijn eigendom van Wierden en Borgen en Woongroep Marenland. De huizen maken deel uit van de pilot om 1650 woningen te versterken en energieneutraal te maken. Acht woningcorporaties maakten in 2015 deze afspraak met de NAM.Zestien woningen van Woongroep Marenland blijken technisch gezien niet goed te versterken en te verduurzamen. Deze huizen worden daarom gesloopt en op dezelfde plaats herbouwd.Van de achttien overige woningen die eigendom zijn van Wierden en Borgen, is besloten dat het voor het gebied beter is deze huizen te slopen en op een andere plek in het dorp nieuw te bouwen. Dat zou beter zijn voor de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid.Op het sloopbesluit van de 34 woningen in Middelstum is wisselend gereageerd. Volgens een woordvoerder van Wierden en Borgen en Woongroep Marenland zijn er huurders die blij zijn met een nieuw huis. Andere bewoners zijn verslagen omdat hun oude huis wordt gesloopt en omdat ze ergens anders in het dorp moeten gaan wonen.Wanneer de huizen precies tegen de vlakte gaan, is nog niet bekend. De nieuwbouwplannen worden door beide woningcorporaties ontwikkeld in samenspraak met de bewoners. Daarvoor worden één-op-één-gesprekken met de huurders gevoerd. Deze gesprekken beginnen volgende week.De verwachting is dat de sloop op zijn vroegst over een jaar begint.