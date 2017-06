Winschoter 'Roos van Toos' zaterdag onthuld

In het Winschoter Rosarium wordt morgen de nieuwe 'Roos van Toos' onthuld. Kunstenaar Toos Hagenaars (84) ontwierp de roos nadat het oude beeld in 2010 werd gestolen.

De nieuwe roos is groter, 'zo rood als de brandweer' en heeft een gouden voet. Hagenaars is erg blij met het nieuwe exemplaar: 'Geweldig. Ik vind 'm in kunststof eigenlijk veel meer opvallen. Die bronzen roos was mooi, maar dit is weer eens iets anders, ook moderner. Ik vind hem zelf mooi.'De Roos van Toos staat misschien wel op een van de rustigste plekjes van de gemeente Oldambt. In eerste instantie zou de nieuwe uitvoering van de roos op het Oldambtplein komen. 'Het zou een doorschijnende roos worden. Daaromheen zou ik de fontein hebben gezet waar de Winschoters zo van hielden', vertelt Hagenaars.'Maar dat ging niet door, want de stedenbouwkundige vond het niet goed.' Uiteindelijk staat de roos nu in het Winschoter Rosarium. Iedereen die langs de stikkerlaan rijdt, ziet het kunstwerk staan.Dit exemplaar is niet in brons gegoten, in tegenstelling tot het vorige beeld dat gestolen werd. 'Die dieven, die gaan met die bronzen roos ergens naartoe en dan laten ze het omsmelten. Maar het stomme ervan is dat alle bronzen beelden hol zijn, dus er zit ook helemaal niet zoveel brons aan', verklaart Hagenaars.De kunstenaar maakte eerder ook de ' Krinkiespijer ' die in Stadskanaal staat, en het beeld van de Curaçaose slavenleider Toela dat in de voyer van De Klinker te vinden is.De nieuwe Roos van Toos wordt zaterdagochtend om 11.00 uur officieel onthuld, dat is de eerste zaterdag van de twee Winschoter Rozendagen.