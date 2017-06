Rechtbank: Staat niet aansprakelijk voor schade Nijhoff

De Nederlandse staat is niet aansprakelijk voor de schade die door gaswinning is ontstaan aan de woning van paardenhouder Sijbrand Nijhoff uit Zijldijk.

Dat heeft de rechtbank in Assen bepaald in een zaak die Nijhoff had aangespannen tegen de NAM, de Staat, Energiebeheer Nederland (EBN) en de Maatschap Groningen.Op 5 oktober 2016 vonniste de rechtbank al dat NAM en EBN (honderd procent staatseigendom) en ook hun joint venture Maatschap Groningen aansprakelijk zijn voor die schade. Maar over de rol van de Staat wilde de rechtbank langer nadenken.Nu schrijft de rechtbank in zijn vonnis dat de gasbesluiten van de staat vóór de aardbeving van Huizinge 16 augustus 2012, rechtsgeldig waren. Als het gaat om de periode daarna, had de rechtbank op 1 maart al vastgesteld dat de staat toen verder had moeten ingrijpen in de gaswinning.Maar de rechbank bepaalt nu dat in het geval van Nijhoff niet vast is komen te staan dat dat ingrijpen verschil zou hebben gemaakt voor zijn schade.Over de omvang van zijn schadevergoeding is nog geen besluit gevallen. Nijhoff eist een kleine miljoen euro als vergoeding van schade aan zijn boerderij en het verpesten van zijn woongenot. De NAM had eerder 62.000 euro toegewezen. De totale schade aan de boerderij is door contra-expert Vergnes berekend op meer dan zes ton.De rechtbank heeft nu, in overleg met zowel de NAM als Nijhoff, Notebomers Bouwgroep uit Lutjegast aangewezen als expert die de omvang van de schade moet vaststellen. Ook zijn de partijen het erover eens dat door de NAM ingehuurde ingenieurs van onder meer bureau Fugro gaan kijken naar de bouwkundige staat van Nijhoffs huis.Nijhoff is teleurgesteld over het vonnis: 'De rechtbank gaat volledig voorbij aan de belangen van de Groningers. Hij (de rechter, red.) is om de geheime stukken heengegaan die we hadden ingebracht, waaruit moet blijken dat de kamer door de minister is misleid.De Nederlandse Staat had ter bescherming van de Groningers tenslotte ook direct na de beving in Huizinge kunnen ingrijpen, in plaats van zich te verschuilen achter het feit dat er allemaal goedgekeurde gasbesluiten lagen. De veiligheid van de Groningers telt helemaal niet mee.'