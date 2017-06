Uniek: eerste elektrische snellaadpaal voor taxi's

De eerste elektrische snellaadpaal voor taxi's is vrijdagmorgen aangesloten op de taxistandplaats bij het Hoofdstation van Groningen. Uniek, want voor zover bekend is dit de enige in de wereld.

De snellaadpaal voor taxi's is een initiatief van lokale energiecoöperatie Grunneger Power en het elektrische taxibedrijf Zebra.Gerrit Janknegt van Zebra rijdt nu ongeveer een jaar met de elektrisch aangedreven Zebrataxi. 'Zebra heeft een voorbeeldfunctie. Er zijn in de stad al vier andere elektrische taxi's bijgekomen. Het past prima in het beleid van de gemeente: het streven naar een energieneutrale stad.'Het initiatief voor een elektrische laadpaal sluit daar volgens hem perfect op aan. 'De snellaadpaal op het station is daar, naast transparantie en gemak, een onderdeel van. We hopen dat meer taxibedrijven elektrisch gaan rijden. Samen sterk voor een schonere Stad.'Norbert Buiter van Grunneger Power: 'Er ligt voor ons een gezamenlijke opgave om als stad Groningen in 2035 energieneutraal te zijn. Daar zijn burgers en overheid, maar ook lokale ondernemers zoals taxibedrijven voor nodig. Door deze elektrische taxilaadpaal kunnen we samen het binnenstedelijk (taxi)vervoer verduurzamen en fijnstofemissie verminderen.'De stroom waarop de taxi's rijden, is afkomstig van het gezamenlijke zonnedak op het Alfa-college in de Zeeheldenbuurt. Dit zonnedak kwam tot stand via de zogenaamde postcoderoosregeling . Door het opwekken van lokale stroom kan Grunneger Power haar leden een korting aanbieden op de stroom via de laadpalen.De plek van deze paal is overigens niet geheel onomstreden. Niet alle taxichauffeurs zijn er blij mee, beaamt ook Chris Munneke, beleidsmedewerker van de gemeente Groningen. Maar, zegt hij, dat is maar een deel. 'De taxichauffeurs die elektrisch rijden, denken daar natuurlijk anders over.'