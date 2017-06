Voorlopig geen rechtszaak over maaltijdrel Vondelflat

'De komende drie weken is er een 'status quo', waarbij geen sprake is van juridische stappen.'

Dat is de uitkomst van een gesprek tussen twee leden van de Raad van Toezicht van de Vondelflat en vier bewoners onder leiding van wethouder Ton Schroor van Groningen.In de Vondelflat houdt een maaltijdrel al langere tijd de gemoederen bezig. Enkele bewoners in de serviceflat vinden het eten van de vaste leverancier niet lekker. Daarom bestelden zij eten bij een andere leverancier, tegen het zere been van de directeur, die er een rechtszaak om wilde aanspannen.'Tijdens het gesprek vrijdagmorgen heeft iedereen zijn mening en standpunten kunnen delen', aldus de gemeente Groningen op haar website. Afgesproken is dat de gemeente de komende twee weken een enquête houdt onder de bewoners van de flat. De vraag hierbij is of de bewoners vrije keuze willen in hun maaltijden of dat dit via een collectief contract moet blijven lopen. De vragen worden persoonlijk aan de bewoners van de flat gesteld. Het bestuur en de bewonersvereniging kondigen dit onderzoekje aan.'Over drie weken wordt een vervolggesprek gehouden over de uitkomsten. Dan worden de resultaten van het onderzoek besproken en hopen we tot een goede oplossing voor de maaltijdvoorziening in de serviceflat te komen', aldus de gemeente. Tot die tijd is een rechtszaak dus in ieder geval van de baan.Gezamenlijk hebben de partijen geconcludeerd dat het belangrijk is dat de rust in de Vondelflat terugkeert. Deze verklaring is daarom het enige dat op dit moment naar buiten wordt gebracht.