Grootschalige controles aan de Duitse grens

Bij Bad Nieuweschans controleert de Duitse douane tot 10 juli 24 uur per dag alle automobilisten. Dit is een veiligheidsmaatregel naar aanleiding van de G20-top die op 7 en 8 juli in Hamburg plaatsvindt.

Verplicht

De douane wil hiermee voorkomen dat mogelijke geweldplegers het land binnenkomen, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. Alle automobilisten worden ruim twee kilometer voor de grens naar de vluchtstrook geleid, waar de controle plaatsvindt. Dit kan in de spits tot opstoppingen leiden.



Demonstraties

De Duitse autoriteiten verwachten dat meer dan 10.000 mensen tegen de conferentie demonstreren. De G20-top is een top van 19 industriële landen van de Europese Unie die samenwerken op het gebied van internationale financiën. Zij komen jaarlijks samen.

Door: RTV Noord