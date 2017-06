Bewoners Middelstum verrast door aankondiging sloop

'Het was een schok, we zagen het niet helemaal aankomen', vertelt Marieke de Kam uit Middelstum. Zij is één van de bewoners die woensdag te horen kregen dat 34 huurwoningen in het dorp worden gesloopt. Het is nog onzeker of de bewoners terug kunnen naar dezelfde plek.

De huizen zouden in eerste instantie versterkt en verduurzaamd worden, maar dat plan is van de baan . Het gaat om woningen aan de Groensingel, Coendersweg en Zuiderstraat. De huurders van de woningen zijn woensdagavond geïnformeerd.In de uitnodiging die De Kam heeft gekregen staat dat het gaat om een bijeenkomst over de infrastructuur van de straat. 'We hadden niet verwacht dat ons hier medegedeeld zou worden dat ons huis plat zou gaan.' Ook Sari Bloema schrok van het nieuws. 'Wij dachten dat de bijeenkomst van woensdagavond over verkeersoverlast ging, omdat ze een nieuwe school gaan bouwen.'De Kam is niet blij met het nieuws. 'In eerste instantie dachten we wel 'yes, het gaat plat'. Ons huis voelt namelijk niet veilig en we hebben ook riolerings- en vochtproblemen. Maar dan ga je doorvragen en dan blijkt dat het niet zeker is dat je op dezelfde plek terug kunt. Dat is voor ons wel een ding.'Woongroep Marenland bouwt haar zestien nieuwe woningen op dezelfde plek. De bewoners van de achttien woningen van corporatie Wierden en Borgen verkeren nog in onzekerheid over de nieuwe plek van hun huis.Mogelijk worden die nieuwe woningen gebouwd aan de zuidrand van Middelstum. Dit gebeurt in samenwerking met de gemeente en Wierden en Borgen, voor als mensen niet naar de oude plek terug willen. Ook wordt gekeken naar het aanbieden van wisselwoningen.De Kam woont sinds 2,5 jaar met heel veel plezier aan de Coendersweg. 'We hebben een leuke buurt, leuke buren en we willen hier niet weg. Ik wil sowieso niet weg uit Middelstum, absoluut niet.' Bloema woont al bijna veertig jaar aan de Coendersweg. 'We moeten nu eigenlijk twee keer verhuizen. Het is maar afwachten waar je dan terechtkomt, want hier in Middelstum zijn niet veel huurwoningen vrij.'Volgende week staan er keukentafelgesprekken gepland. Beide woningcorporaties voeren dan een-op-een-gesprekken met alle bewoners. Bloema heeft al een wensenlijstje gemaakt. 'Wat we gewend zijn, willen we ook graag terug. Vrij uitzicht, onze garage waar mijn man zo gek op is. We wonen hier met veel plezier, dus we willen graag weer naar de Coendersweg terug.'