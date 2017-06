Celstraf voor bedreigen buren met een stroomstootwapen

Voor het bedreigen van zijn buren met een stroomstootwapen krijgt een 52-jarige man uit Grootegast 240 dagen gevangenisstraf opgelegd, waarvan 30 dagen voorwaardelijk.

De man heeft de dagen al in voorarrest uitgezeten. Gaat de man binnen drie jaar weer de fout in, dan moet hij nog 30 dagen zitten.De man bedreigde zijn buren door met een stroomstootwapen te zwaaien. Ook stuurde hij berichten via de telefoon en de mail. Toen de man in de gevangenis zat stuurde hij vanuit zijn cel nog brieven en kaarten naar zijn buren.De buren klaagden over de honden van de man, ze zouden achter hun schapen aanzitten. De ruzie tussen de buren escaleerde toen de honden van de 52-jarige man in beslag werden genomen.Naast de celstraf legde de rechtbank een gebiedsverbod en een contactverbod op met de buren. Ook moet de man een schadevergoeding van 1000 euro betalen.