Donar beleeft hoogtijdagen en schroeft de begroting op

Na het succesvolste seizoen uit de geschiedenis van Donar, doet de basketbalclub er ook financieel een schepje bovenop. De begroting gaat voor het komende seizoen met ruim twee ton omhoog.

Voor het seizoen 2017-2018 is de begroting bepaald op 1.58 miljoen euro. De begroting van het afgelopen seizoen stond op 1.36 miljoen. De stijging komt vooral door een hoger aantal toeschouwers en sponsors. Dat is niet onlogisch na een ongekend succesvol seizoen, waarin de Super Cup, de beker en de landstitel werden veroverd.'Daar zijn we uiteraard blij mee. Binnen de nieuwe begroting is er meer geld beschikbaar voor ons spelersbudget, waardoor we niet alleen in Nederland mee kunnen blijven doen om de prijzen, maar we hopen hiermee ook Europees beter te presteren, aldus voorzitter Jannes Stokroos.In het seizoen 2016-2017 werd er zelfs toeschouwersrecord gevestigd. Het gemiddelde aantal toeschouwers lag in het afgelopen seizoen op 3.217. Het seizoen daarvoor was dat 3.119.Ondertussen zijn er ook al bijna 1.600 seizoenkaarten verkocht voor het komende seizoen. Vorig jaar waren dat er 1.590 bij de start van het seizoen in oktober.Het aantal businessclubleden is gegroeid van 170 naar 200.