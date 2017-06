Hoe ziet de zeehondenopvang er straks uit?

Hoe moet de zeehondenopvang er in de toekomst uitzien? Een nieuwe commissie gaat een antwoord zoeken op die vraag. Binnen zes maanden komt een advies.

'Straks meer zeehonden dan garnalen in de Waddenzee'

Nieuwe zeehondenopvang heeft eerste gast al binnen

Verhuizen de zeehonden straks van Pieterburen naar Lauwersoog?

De commissie onderzoekt ook wanneer en welke zeehonden in de toekomst nog opgevangen moeten worden. Daarbij moeten de onderzoekers letten op ecologische aspecten, op dierziekten en op dierenwelzijn.Het ministerie van Economische Zaken heeft de zeskoppige wetenschappelijke commissie ingesteld, die onder leiding staat van de directeur-generaal André van der Zande van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).Er zijn nu ongeveer tienduizend zeehonden in Nederland, zegt het ministerie. Ruim negentig procent daarvan leeft in de Waddenzee.