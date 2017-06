Blik bier en overhemd gestolen: opname in kliniek geëist

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Het OM eist een opname in een kliniek voor veelplegers tegen een 23-jarige man uit Groningen. Hij zou daar twee jaar lang moeten worden opgenomen.

Daarnaast heeft de man nog een celstraf van drie maanden voorwaardelijk staan, hij heeft hier al één maand van vastgezeten. De Stadjer staat terecht voor diefstal.



Bruiloft

De man had een bruiloft en wilde bij de C&A een overhemd kopen. Hij had net niet genoeg geld bij zich en nam het overhemd mee.



Later dat jaar nam hij een blik bier mee bij de Jumbo. De man zegt het overhemd gestolen te hebben, maar het blikje bier was hij in zijn broekzak vergeten. Hij wilde dit niet stelen.



Weer de fout in

De officier van justitie wil dat de man opgenomen wordt in een kliniek voor veelplegers. 'Er pakken nu donkere wolken samen boven het hoofd van de verdachte.'



De officier vindt dat de man telkens de fout in gaat en is niet overtuigd dat een vrijwillige opname zal helpen.



Vader en moeder

De man zegt zelf dat hij wel gemotiveerd is om te veranderen. 'Ik wil mijn vader en moeder laten zien dat ik wel van mijn drugsverslaving af kan komen. Ik hoop dat u mij die kans geeft.'



De rechter doet over twee weken uitspraak.

Door: RTV Noord Correctie melden