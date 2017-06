Liggende schademeldingen worden mogelijk voor de zomervakantie behandeld

Het nieuwe schadeprotocol voor aardbevingsschade zou eigenlijk op 1 juli klaar moeten zijn, maar die deadline wordt niet gehaald. Toch kan er mogelijk voor de zomer een begin worden gemaakt met de beoordeling van 1750 liggende schademeldingen.

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders zegt dat hij met de provincie, gemeenten, het Groninger Gasberaad en de Groninger Bodembeweging 'ver is gekomen'. 'Maar we zijn er nog niet.''We hebben maar één kans om het goed te doen', aldus Alders. 'Dus het moet ook in een keer goed. Dan nemen we liever iets meer tijd.'Er liggen momenteel zo'n 1750 schademeldingen die sinds 31 maart dit jaar zijn ingediend. Die meldingen zijn nog onbehandeld. Daar wil Alders verandering in brengen.Alders: 'Ik heb voorgesteld om nog voor de zomervakantie heel intensief verder te praten, zodat we op een gegeven moment kunnen starten met de beoordeling van liggende schades. Dan hebben we iets meer tijd om de rest uit te werken.'Op specifieke onderdelen in het nieuwe schadeprotocol wil de NCG niet in gaan. Ook wil hij niets zeggen over het eventueel verdwijnen van de contra-expertise en de arbiters.''De mogelijkheid tot aanvullend onderzoek of beroep blijft mogelijk. Maar de manier waarop, daar praten we nog over. Ik wil daar niet op vooruit lopen.'Een nieuwe datum voor het nieuwe schadeprotocol durft Alders niet te prikken. 'We zijn het er allemaal over eens dat we moeten kiezen voor zorgvuldigheid in plaats van snelheid', zegt hij. 'Maar iedereen weet van de grote verantwoordelijkheid en iedereen voelt de druk.'