Verkeershinder door werkzaamheden op de A7

(Foto: Marcel Klip/112groningen)

Automobilisten die over de A7 langs Bad Nieuweschans rijden, moeten vanaf maandag rekening houden met oponthoud. Rijkswaterstaat voert de komende twee weken werkzaamheden uit.

Ter hoogte van de brug over de Westerwoldse Aa is tussen 3 juli en 15 juli beide kanten op maar één rijstrook beschikbaar. Het wegdek op de brug krijgt een nieuwe slijtlaag en nieuw asfalt.



Op- en afrit dicht

Ook is de oprit Bad Nieuweschans richting Groningen afgesloten tussen 3 en 8 juli en van 10 tot en met 15 juli. Verkeer wordt omgeleid via de oprit bij Oudeschans.



De afrit Bad Nieuweschans gaat van 10 tot en met 15 juli ook dicht. Wie naar Bad Nieuweschans wil, moet dan via Oudeschans rijden.



Regen

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, meldt Rijkswaterstaat. Dat betekent dat het wordt uitgesteld als het bijvoorbeeld flink regent.

Door: RTV Noord Correctie melden