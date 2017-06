Gemeente Oldambt haalt zelf aangelegd paadje na acht jaar weg

Bewoners van de Trekweg en de Grintweg in Winschoten kwamen afgelopen week bedrogen uit. Het tegelpad dat door de bewoners zelf is aangelegd tussen beide straten, moest van de gemeente per direct weg.

'Keurig lag het pad erin. Zes meter lang was het. Maar woensdag kwamen opeens buitengewoon opsporingsambtenaren aan de deur en binnen 24 uur moesten de tegels weg zijn, anders kregen we een boete', vertelt omwonende Rina Jans.



Grasveld vol hondenkeutels



Acht jaar geleden legden bewoners zelf een tegelpad aan om makkelijk van de Trekweg naar de Grintweg te komen. Want daar zijn bushaltes en een brievenpad. Vooral voor de ouderen was het pad een uitkomst, omdat ze anders 250 meter om moesten lopen.



Veel mensen zijn daarom kwaad. Nu moeten ze door de modder of over het gras vol met hondenkeutels. 'We hebben hier de participatiewet. Het is de bedoeling dat mensen mekaar helpen. Dit pad heeft de overheid geen cent gekost. Niemand heeft er last van en je doet er niemand kwaad mee. Maar als de gemeente op hun strepen gaat staan, daar moet ik van op de pot', vervolgt Jans.



'Het is hier net Amerika'

Waarom de gemeente pas na acht jaar orde op zaken stelt, is voor de bewoners een raadsel. 'We snappen er helemaal niks van. Volgens de gemeente heeft het met juridische aansprakelijkheid te maken zoals dat met een duur woord heet. Het is hier net Amerika. Dit is gemeentegrond en als er een padje ligt en er groeit een struik en je breekt je been erover, dan is de gemeente aansprakelijk. Als je hier in de buurt een beetje rondloopt, dan breek je af en toe je nek ook over de scheve stenen dus ik denk; waar hebben ze het over? Maar de ambtenaren zijn op hun strepen gaan staan.'



Pad terug

Als de bewoners het pad terug willen, dan moeten ze dat aangeven bij de gemeente. Er moet dan gezocht worden naar een potje met gemeenschapsgeld. 'De gemeente heeft hier een duur theater neergezet en een dure selfieplek waar niemand van de gewone mensen wat aan heeft', aldus Jans.



En dus gaan de bewoners hun best doen om het pad terug te krijgen. 'Dan moet er maar wat gemeenschapsgeld tegenaan. En ik denk dat ze die tegels wel gratis kunnen krijgen.'

Door: RTV Noord Correctie melden