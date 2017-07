Onderzoek naar stoomtrein van Stadskanaal richting Gieten

De provincie Drenthe start een onderzoek naar de mogelijkheid om het treinspoor tussen Stadskanaal en Gieten nieuw leven in te blazen. Het gaat om een lijn waar de stoomlocomotieven van museumspoorlijn STAR overheen kunnen rijden.

Museumspoorlijn STAR en gemeente Aa en Hunze zijn enthousiast. 'Ik kom van oorsprong uit Stadskanaal en roep al heel lang dat dit een optie zou kunnen zijn', vertelt wethouder Henk Heijerman (GemeenteBelangen) van Aa en Hunze. 'Het terughalen van de STAR-spoorlijn richting Gasselte en Gieten kan voor het toerisme in ons gebied een enorme opsteker zijn.'STAR-voorzitter Pieter Hofstra denkt dat de lijn te realiseren valt. 'De lijn is in het landschap nog heel duidelijk aanwezig. De rails zelf is lang geleden opgebroken, maar moet weer te realiseren zijn. Het gaat om een simpel spoorlijntje.'De provincie Drenthe wil op aandringen van de STAR en gemeente Aa en Hunze kijken of het kan. 'Je zou het met elkaar eens kunnen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn', zegt gedeputeerde Henk Brink (VVD). 'Dan kunnen we eerst kijken wat het zou kosten. Hun enthousiasme spreekt me aan. Laten we eerst onderzoeken of het kan, voordat we een oordeel vellen.'De STAR opperde de revitalisatie van de stoomtrein richting Drenthe al eens eerder , als alternatief voor de huidige lijn, wanneer de treinlijn tussen Groningen en Stadskanaal haalbaar wordt geacht.